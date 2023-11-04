وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن يويفا في بيان، إن النادي الكاتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه "من بيع الأصول غير الملموسة (باستثناء انتقالات اللاعبين)" خلال السنة المالية 2022.

وبعدما حكم عليه الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية في يوليو الماضي، استأنف نادي برشلونة ذلك القرار.

وبدأ بطل إسبانيا أخيراً الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي (على غرار "بارشا ستوديوز" ذراعه الإعلامية) للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.