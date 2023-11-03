ونمت إيرادات "إمباور" بنسبة 9.5 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغ صافي الربح 685 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023.

وكانت "إمباور" وزعت أرباحا بقيمة 425 مليون درهم إماراتي على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، ووفت بالتزامها بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

وترتبط نتائج الربع الثالث من هذا العام وفق بيان صادر عن الشركة، بالأداء الإيجابي للقطاع العقاري والارتفاع الكبير في الطلب على خدمات "إمباور" لتبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تواصل المؤسسة توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي".