وبموجب مذكرة التفاهم، تهدف كل من "بنى" و "راست" إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.

وسيعمل هذا الحل التعاوني على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان.

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة "بنى": "إن شراكة منصة "بنى" للمدفوعات مع "راست" تتوافق مع الرؤية المشتركة لابتكار حلول للمدفوعات عبر الحدود وتقديم تجربة دفع غنية وفعالة للأفراد والمؤسسات".

وأضاف " كما تهدف الشراكة إلى تعزيز حجم التحويلات المالية عبر الحدود من خلال القنوات الرسمية والآمنة، وستساهم في زيادة سرعة التحويلات وتقليل التكاليف. وتكتسب منصة "بنى" للمدفوعات عبر هذه الاتفاقية الصفة العالمية استجابة لرؤيا محافظي المصارف المركزية من انشاء نظام دفع متوافق مع المعايير العالمية لنظم الدفع ومتطلبات الامتثال الدولية مما يعزز الربط بين دول المنطقة والعالم وتسهيل تجربة الدفع عبر الحدود".

من جانبه، قال جميل أحمد، محافظ البنك المركزي الباكستاني: "تعد مذكرة التفاهم إنجازًا إستراتيجيًا مهمًا يفتح الباب أمام تواصل أوثق بين باكستان والعالم العربي، كما يتوافق هذا التعاون مع رؤيتنا للإستفادة من الربط العابر للحدود لبناء نظام تكاملي مبتكر للخدمات المالية الرقمية".

وأضاف: "سيؤدي هذا التعاون إلى زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، وتحسين سرعة وأمن وفعالية هذه التحويلات وتقليل كلفتها. ومع وجود جالية باكستانية يزيد تعدادها في الدول العربية عن 5 ملايين مقيم تشكل تحويلاتهم ما نسبته 55% من إجمالي التحويلات الواردة إلى باكستان، نؤكد التزام البنك المركزي الباكستاني باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الربط وتفعيله بين "بنى" و "راست" في أقصر وقت ممكن".