وأنهت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع كما يلي:

وخلال تداولات الجمعة، أنهت الأسهم في الإمارات جلستها على ارتفاع، متماشية مع أسواق الأسهم العالمية، وسط ترحيب المستثمرين بتوقف مؤقت في حملة رفع أسعار الفائدة الأميركية، مما أدى إلى تحسن المعنويات في معظم القطاعات.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة، مواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، وقادت أسهم القطاع المالي الارتفاع الأوسع نطاقا الذي شمل معظم القطاعات.

وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وسهم بنك المشرق 2.6 بالمئة، في حين صعد سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة بقيادة زيادة 0.6 بالمئة لسهم أكبر مصارف البلاد بنك أبوظبي الأول.