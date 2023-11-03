تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية والعربية خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من الأداء الإيجابي خلال نهاية الأسبوع مع قرارات البنوك المركزية التي ثبتت أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع.
وأنهت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع كما يلي:
- مؤشر السوق السعودي: ارتفاع بنسبة 3.65 بالمئة.
- مؤشر سوق أبوظبي: ارتفاع بنسبة 2.9 بالمئة.
- مؤشر سوق دبي: ارتفاع بنسبة 3.8 بالمئة.
- مؤشر السوق المصري: تراجع بنسبة 2.67 بالمئة.
- مؤشر السوق الكويتي: تراجع بنسبة 4.8 بالمئة.
- مؤشر سوق قطر: ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة.
- مؤشر السوق البحريني: تراجع بنسبة 1.19 بالمئة.
وخلال تداولات الجمعة، أنهت الأسهم في الإمارات جلستها على ارتفاع، متماشية مع أسواق الأسهم العالمية، وسط ترحيب المستثمرين بتوقف مؤقت في حملة رفع أسعار الفائدة الأميركية، مما أدى إلى تحسن المعنويات في معظم القطاعات.
وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة، مواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، وقادت أسهم القطاع المالي الارتفاع الأوسع نطاقا الذي شمل معظم القطاعات.
وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وسهم بنك المشرق 2.6 بالمئة، في حين صعد سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة بقيادة زيادة 0.6 بالمئة لسهم أكبر مصارف البلاد بنك أبوظبي الأول.