وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر، الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 180 ألف وظيفة، كما تم تعديل قراءة شهر سبتمبر بالخفض إلى 297 ألف وظيفة من 336 ألف وظيفة.

وارتفعت البطالة بأميركا في أكتوبر الماضي إلى 3.9 بالمئة، مقابل توقعات بأن تظل مستقرة دون تغيير عند مستوى 3.8 بالمئة، وهو الأعلى في نحو عامين.

وظل نمو الأجور الشهري معتدلا في أكتوبر إذ زاد متوسط الأجر في الساعة 0.2 بالمئة بعد أن حقق زيادة مماثلة في شهري سبتمبر وأغسطس. وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، زادت الأجور 4.1 بالمئة بعد أن سجلت زيادة نسبتها 4.3 بالمئة في سبتمبر بحسب البيانات المحدثة.

ولا تزال الأجور تنمو بوتيرة أسرع من معدل 3.5 بالمئة الذي يقول اقتصاديون إنه يتسق مع هدف المركزي الأميركي بالوصول إلى تضخم نسبته اثنين بالمئة.