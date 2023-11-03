وبحلول الساعة 0955 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1989.83 دولار للأونصة، وجاءت تحركاته في نطاق ضيق بلغ ستة دولارات.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.40 دولار.

انخفض الذهب واحدا بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، مبتعدا عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس "تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل بين إسرائيل وحماس".

وأضاف "الأموال تخرج من الذهب والدولار الأميركي وتعود إلى الأصول الأكثر مخاطرة".

تتجه الأسهم صوب أكبر ارتفاع أسبوعي لها في عام، بينما ارتفعت السندات وتراجع الدولار مع ترحيب المستثمرين بالتوقف في حملة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة وتتجه صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.13 دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1111.62 دولار.