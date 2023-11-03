هذه النتائج تعني أن القطاع حقق عائد سنوي على متوسط حقوق المساهمين بلغ 20.3 بالمئة مقارنة بـ 14.5 بالمئة في عام 2022.

كما ارتفع متوسط هامش صافي ربح الفائدة في القطاع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.3 بالمئة في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ2.8% في 2022.

كما تلقت السيولة في قطاع البنوك الإماراتي دعماً من نمو الودائع الذي تجاوز زيادة الإقراض في الفترة من 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، مما أدى إلى انخفاض متوسط نسبة الإقراض إلى الودائع في القطاع لنحو 80 بالمئة في نهاية النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 89 بالمئة في نهاية 2021.

وقالت "فيتش": "نتوقع استمرار عمل البنوك الإماراتية بمتوسط هامش صافي أرباح يفوق 3 بالمئة لبقية عام 2023 والنصف الأول من 2024. وتفترض التوقعات الأساسية للوكالة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل خفضها لأول مرة بعد ذلك في مايو 2024. لذلك؛ نقدر استمرار قوة مؤشرات أداء البنوك الإماراتية إلى حدٍّ كبير على المدى المتوسط".

يذكر أن صافي أرباح 13 بنكاً إماراتيا مدرجاً في أسواق المال الإماراتية، ارتفع إلى 13.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

كما ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بنسبة 52 بالمئة، أو ما يعادل 4.68 مليار دولار، مقابل أرباح صافية بلغت 9.04 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.