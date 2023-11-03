وكان مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" يتحدّث خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش أول قمة للذكاء الاصطناعي في العالم أُقيمت في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة.

وقال ماسك خلال لقاء مع سوناك في لندن "سنصل إلى مرحلة لا يكون فيها أي عمل ضرورياً".

وأضاف أن الوظائف ستكون فقط لأولئك الذين يريدون وظيفة "ترضيهم على المستوى الشخصي".

وقال إيلون ماسك إن الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، مذكّراً بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة.

وتابع أن "أحد التحديات المستقبلية يتمثل في كيفية العثور على معنى للحياة".

وأضاف "علينا أن نكون قلقين جداً" من الروبوتات الشبيهة بالبشر التي "يمكن أن تتبع الشخص في أي مكان".

وتساءل "ماذا سيحدث إذا حصلوا يوماً ما على تحديث لبرماجياتهم ولم يعودوا لطيفين؟".

وانتهت الخميس قمة الذكاء الاصطناعي التي استمرت يومين مع موافقة الحكومات الغربية والشركات المُشارِكة على نظام جديد لاختبارات السلامة في ما يُسمّى بالجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي ("نكست جينيريشن فرونتيير أيه آي").