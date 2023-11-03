وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للتلفزيون الرسمي الروسي عند سؤالها عن العقوبات الجديدة: "هذا استمرار لسياسة إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بنا كما يطلقون عليها".

وأضافت "عليهم الانتظار إلى الأبد دون جدوى كي يحدث ذلك".

من جانبه، قال ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز الطبيعي، الجمعة، إن العقوبات الأميركية على مشروع الشركة المستقبلي "أركتيك 2" للغاز الطبيعي المسال تشكل "تقديرا لاحترافيتنا".

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، إجراءات جديدة واسعة النطاق ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، مستهدفة قدرات روسيا المستقبلية في مجال الطاقة من بين أهداف أخرى.

وتقود شركة نوفاتك الروسية مشروع أركتيك 2 وتمتلك 60 بالمئة في المشروع.

ومن بين المساهمين الآخرين عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC) وأركتيك اليابانية للغاز الطبيعي المسال، إذ تمتلك كل منها عشرة بالمئة في المشروع.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في إنتاج الغاز فائق التبريد بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل 2024.

وسيكون أركتيك، ثالث مشروع واسع النطاق لروسيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد سخالين 2، الذي تقوده شركة جازبروم في منطقة المحيط الهادي في روسيا ويامال للغاز الطبيعي المسال التابع أيضا لشركة نوفاتك.

ومن شأن ذلك أن يساعد روسيا على تحقيق هدف الفوز بنسبة 20 بالمئة من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2035، ارتفاعا من حوالي ثمانية بالمئة حاليا.

وستكون الطاقة الإنتاجية للخطوط الثلاثة لأركتيك 2 للغاز الطبيعي المسال 6.6 مليون طن سنويا لكل خط.

وتقدر الاستثمارات في المشروع بنحو 21.3 مليار دولار.