وتلقت آمال المستثمرين في أن تكون أسعار الفائدة بلغت ذروتها دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وغيرها على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر STOXX600 الأوروبي 0.14 بالمئة بحلول الساعة 9:23 بتوقيت غرينتش، وتلقى أيضا دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

كما ارتفع مؤشر DAX الألماني 0.20 بالمئة، ومؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.24 بالمئة، وتراجع مؤشر CAC40 الفرنسي بـ 0.03 بالمئة.

وقاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، مدعوما بصعود سهم "BMW" بنسبة 2.6 بالمئة، بفعل زيادة هوامش الربح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث من العام.

وارتفع سهم "VOLVO" بنسبة 4.6 بالمئة في أعقاب إعلان مبيعات أكتوبر.

وتصدر سهم شركة "ANDRITZ" النمساوية لصناعة المعدات الصناعية مكاسب المؤشر ستوكس 600 وقفز 6.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم "AP Moller - Maersk's" للشحن 9.2 بالمئة في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.