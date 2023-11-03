وأظهرت نتائج أعمال الشركة الفصلية تراجعا في صافي الربح إلى 521 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر مقابل 8.9 مليار دولار قبل عام، أي ما يعادل انخفاضا نسبته 94 بالمئة.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.9 مليار دولار في الربع الثالث من 10.9 مليار دولار قبل عام، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 1.81 مليار دولار في استطلاع أجرته Refinitiv.

وتراجعت أسهم المجموعة التي مقرها كوبنهاغن 11.1 بالمئة بحلول الساعة 0904 بتوقيت غرينتش، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي فينسنت كليرك: "تواجه صناعتنا وضعًا طبيعيًا جديدًا مع انخفاض الطلب والأسعار التي عادت إلى مستوياتها التاريخية والضغوط التضخمية على قاعدة التكاليف لدينا".

وقالت شركة ميرسك إنها بصدد خفض قوتها العاملة من 110 ألف وظيفه في يناير من هذا العام إلى أقل من مئة ألف وظيفه، مما سيؤدي إلى توفير 600 مليون دولار في العام المقبل مقارنة بهذا العام.

وانخفضت إيرادات الفترة بنسبة 47 بالمئة إلى 12.1 مليار دولار، مقارنة بـ 22.8 مليار دولار قبل عام، خاصة في أعمال الشحن البحري.

وقالت الشركة في تقرير أرباحها الفصلية: "وصلت نتائج الشحن البحري إلى نقطة التعادل بسبب استمرار ظروف السوق الصعبة التي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الشحن، مقارنة بالأسعار المرتفعة بشكل غير طبيعي في عام 2022".