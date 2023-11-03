وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 3.43 بالمئة.

وكانت كلا القراءتين أقل من التوقعات، ففي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع زيادة التضخم على نحو طفيف إلى 62.1 بالمئة.

وبلغ المعدل 61.53 بالمئة في سبتمبر.

وزاد التضخم بعد أزمة للعملة في نهاية 2021، ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر العام الماضي.

وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتج المحلي ارتفع 1.94 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، وسجل ارتفاعا سنويا بلغ 39.39 بالمئة.

وكان البنك المركزي التركي، قد رفع توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد إلى 65 بالمئة بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58 بالمئة.

كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36 بالمئة بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 بالمئة.

وتوقعات البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 أصبح 14 بالمئة بعدما كان 15 بالمئة.