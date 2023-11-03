وذكرت المندوبية في أن "الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث (الربع) من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023 فقدان 297 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألفا بالوسط القروي"، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

وبلغ عدد العاطلين مليونا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مسجلا 38.2 في المئة، والنساء 19.8 في المئة، والحاصلين على شهادة 19.8 بالمئة أيضا.