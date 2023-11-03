ونجح عملاق التكنولوجيا الأميركي، ومقره ولاية كاليفورنيا، في التغلب على الركود العالمي للهواتف الذكية بشكل أفضل من العديد من منافسيه، لكن الشركة تواجه انتعاشًا اقتصاديًا غير متساوٍ في الصين - بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين - وهي سوق رئيسية لشركة آبل.

وقالت شركة آبل إن مبيعات الربع المالي الرابع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، قد تراجعت بنحو الواحد بالمئة، إلى 89.5 مليار دولار، وهو أكثر مما توقعته وول ستريت عند 89.28 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

وارتفع صافي الدخل بنحو 11 بالمئة إلى حوالي 22.96 مليار دولار، مقابل 20.72 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 1.46 دولار مقابل توقعات عند 1.39 دولار، وفقًا لـ LSEG.

لكن النتائج لا تشمل الجزء الأكبر من مبيعات أحدث طرازات أجهزة الآيفون.

أما بالنسبة للسنة المالية بأكملها لشركة آبل، فقد سجلت مبيعات بقيمة 383.29 مليار دولار، بانخفاض حوالي 3 بالمئة عن العام المالي 2022 .

تواجه شركة آبل منافسة أكثر صرامة في سوق الهواتف الذكية هذا العام مع عودة شركة هواوي تكنولوجيز إلى الساحة بهواتف جديدة تعمل برقائق صينية الصنع، بعد أن ظلت شبه مغلقة في السوق المحلية، لعدة سنوات بسبب القيود التجارية التي فرضتها الحكومة الأميركية.

وانخفضت مبيعات آبل في الصين بنسبة 2.5 بالمئة إلى 15.08 مليار دولار من 15.47 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إنه بعد حساب أسعار الصرف الأجنبي، نمت أعمال آبل في الصين على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات مبيعات وخدمات آيفون.

وقال كوك لرويترز "في البر الرئيسي للصين، سجلنا رقما قياسيا ربع سنوي لربع سبتمبر بالنسبة لآيفون ... كان لدينا أربعة من أفضل خمسة هواتف ذكية مبيعًا في الصين."

وقال كوك أيضًا إن اثنين من طرازات الهواتف الجديدة من آبل – أجهزة آيفون 15برو، وبرو ماكس - تواجهان قيودًا في التوريد، مضيفا: "نحن نعمل بجد لتصنيع المزيد منها .. نعتقد أنه في وقت لاحق من هذا الربع، سنصل إلى توازن بين العرض والطلب".

وتلعب العديد من الرياح العالمية أيضًا لصالح شركة آبل، حيث من المتوقع أن تبدأ سوق الهواتف الذكية في التعافي خلال عام 2024، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية أداءً أفضل في العام المقبل. في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرحت شركة Apple أجهزة ماك الجديدة برقائق فائقة السرعة.

يتطلع المستثمرون، على المدى الطويل، إلى كيفية استجابة شركة آبل للطفرة في الذكاء الاصطناعي الذي يمكن للأنظمة من خلاله متابعة المطالبات بطرق تشبه البشر - وهو المجال الذي جذب مليارات الدولارات من الإنفاق من قبل مايكروسوفت وغوغل التابعة لشركة ألفابت.

وقالت شركة آبل إنها تعمل على هذه التكنولوجيا وتعتبرها وسيلة لتحسين مجموعة واسعة من المنتجات.

في الوقت الحالي، يظل الآيفون هو أكبر مصدر لمبيعات شركة Apple. وبلغت مبيعات الجهاز 43.81 مليار دولار في الربع الرابع، متماشيا مع توقعات المحللين البالغة 43.81 مليار دولار، وفقا لبيانات LSEG.

في حين تراجعت المبيعات في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء من آبل، والتي تشمل Apple Watch وAirPods، بنسبة 3 بالمئة إلى 9.32 مليار دولار، أي أقل من التوقعات البالغة 9.43 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG.

وعانت شركة Apple لعدة أرباع من انخفاض مبيعات أجهزة ماك وiPad، واستمر هذا الانخفاض خلال الربع الرابع من عامها المالي، حيث انخفضت مبيعات أجهزة ماك بمقدار الثلث إلى 7.61 مليار دولار، وانخفضت مبيعات iPad بنسبة 10 بالمئة إلى 6.44 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 8.63 مليار دولار و6.07 مليار دولار على التوالي، وفقًا لبيانات LSEG.

وارتفعت المبيعات في قطاع خدمات آبل، الذي يشمل "+Apple TV" والذي أبرم مؤخرًا صفقة مع نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، بنسبة 16 بالمئة إلى 22.31 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 21.35 مليار دولار.

أبرز مبيعات شركة آبل الفصلية :