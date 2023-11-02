وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 1.6 بالمئة، مقتربا من مستوى مرتفع جديد في أسبوعين.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.4 بالمئة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عاما، وارتفعت الأسهم النرويجية 0.7 بالمئة بعد أن أبقى بنك النرويج المركزي أسعار الفائدة ثابتة أيضا.

وأبقى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على خيار زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى إذا توقف التقدم في كبح جماح التضخم، لكنه قال إن ارتفاع أسعار الفائدة على أساس أوضاع السوق قد يبدأ في التأثير على الاقتصاد.

وارتفعت الأسهم العقارية 5.2 بالمئة وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 2.7 بالمئة لتقود المكاسب.

وأظهرت بيانات أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تباطأ مرة أخرى الشهر الماضي في ظل تراجع واسع النطاق، مع انكماش الطلبيات الجديدة بواحد من أعلى المعدلات منذ عام 1997. وارتفعت البطالة الألمانية أكثر من المتوقع في أكتوبر، مما أظهر بعض العيوب في سوق عمل متين لولاها.