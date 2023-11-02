وكانت الاحتياطيات ذاتها قد ارتفعت في الأسبوع المنتهي 20 أكتوبر، بمقدار 479 مليون دولار إلى 22.55 مليار دولار.

وانتعشت الاحتياطيات بشكل عام منذ أوائل يونيو، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، عندما انخفضت إلى - 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.

وقالت السلطات إنها أوقفت في الشهور الأخيرة، ممارسة استمرت لسنوات للاستفادة من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية، وتثبيت سعر الليرة التركية.

وتراجعت احتياطيات البنك من النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات المكلفة في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو.

وفي إطار خطواته لكبح التضخم، واصل المركزي التركي، رفع الفائدة خلال اجتماعه، الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى 35 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

ومنذ يونيو الماضي رفع البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.