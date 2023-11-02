وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق في كينيسيس موني، إن أسعار الذهب يجب أن تزيد قليلا قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، لأن الرؤية على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

وأبقى الفيدرالي الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

وفقا لخدمة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المتعاملون بنسبة 72 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 12:52 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1,989.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.51 بالمئة إلى 1,997.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.04 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 929.53 دولار.

واستقر البلاديوم عند 1102.56 دولار.