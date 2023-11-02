وتصف الشركة، التي تقدم خدمات القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدفوعات والتمويل الاستهلاكي والتجارة الإلكترونية، نفسها بأنها أول شركة تكنولوجية مليارية في مصر، بمعنى أنها شركة تكنولوجية مملوكة للقطاع الخاص تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وحصلت الشركة على جزء كبير من التمويل هذا العام من خلال توريق دفتر قروضها، الذي تبلغ قيمته حاليا 650 مليون دولار وينمو بنسبة أربعة بالمئة إلى خمسة بالمئة شهريا، حسبما ورد في بيان صادر عن الشركة.

وتخطط الشركة لتوريق مبلغ إجمالي 550 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر.

وتمت عملية التوريق البالغة 130 مليون دولار من خلال بنك الاستثمار المحلي سي.آي كابيتال.

وقال البيان إن "إم.إن.تي حالا" لديها أكثر من 1.5 مليون عميل نشط شهريا.