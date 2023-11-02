وبحلول الساعة 0944 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، أي 1.51 بالمئة، إلى 85.91 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار، أي 1.65 بالمئة، إلى 81.77 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة في اجتماعه، الأربعاء.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4 بالمئة في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي.

وفي الوقت نفسه، زاد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في أكتوبر مع تراجع مؤشر مديري المشتريات 0.3 نقطة إلى 43.1 نقطة خلال الشهر في نتيجة جاءت دون 50 نقطة لتشير إلى الانكماش.

ومن المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وسيراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط في حالة تأهب لأن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.