وقالت المصادر، إن الإعلان عن تعهدات مؤقتة أوائل العام المقبل، وقد يتبعها استثمارات جديدة عند اجتماع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في يوليو.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد زار الإمارات 5 مرات منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2014.

وتسعى الدولتان لتعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التجارة الثنائية غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار.

وأضافت المصادر لبلومبرغ، أن الصفقات التي يتم بحثها، تشمل حصصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة، وأن بعض الاستثمارات قد تشمل صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار و"أبوظبي القابضة".

وأكدت هذه المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات، وأنه من غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات.