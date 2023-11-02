تستند هذه المبادرة على المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره أسرع الأسواق المالية نموًا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقدمه بنك "HSBC" من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى، وخدمات التداول في أسواق رأس المال ومزايا تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين".

وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "انطلاقًا من ثقتنا بازدياد أهمية الأصول الرقمية في المستقبل، يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يكون له دورٌ بارزٌ في هذا المجال المبتكر".

وأضاف النعيمي، "يؤكد هذا المشروع التزام السوق بالمضي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي ويعزز جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة للقاعدة الواسعة من مستثمرينا. وسنعمل مع بنك "HSBC" لتحديد إطار عمل لتقديم الأصول الرقمية مثل السندات الرقمية، من خلال منصة (HSBC Orion) للأصول الرقمية، حيث سيتم إدراج هذه المنتجات في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

كما قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، بنك "HSBC" الامارات "يعمل بنك "HSBC" على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نطاق واسع من خلال اعتماد تقنيات جديدة مثل "بلوك تشين" لدعم إصدار الأصول الرقمية وحفظها وإتاحتها للتداول. ستساعد هذه التقنية على تعزيز الكفاءة وتوفير فرص جديدة ومبتكرة للمستثمرين. كما يسعدنا أن نتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من منصة (HSBC Orion) الرقمية وهي منصتنا الخاصة بالأصول الرقمية وما تقدمه من إمكانات في مجال الأوراق المالية وحفظها في أسواق رأس المال، لتوفير تلك الإمكانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

هذا وتعد السندات الرقمية أدوات مالية يتم إنشاؤها وإدارتها باستخدام تقنية "البلوك تشين" والعقود الذكية لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال.

وسيتيح استخدام تقنية "بلوك تشين" ترميز مجموعة واسعة من الأصول مثل الأسهم والعائد الثابت والعقارات والأسهم الخاصة.

كما سيمكن مجموعة كبيرة من المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، مما يعزز سهولة دخول أسواق الأوراق المالية.