جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش زيارة الملك عبدالله بن الحسين إلى أبوظبي، حيث ناقش مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "وام"، فإن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها تشمل: مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.

يذكر أن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" ذكرت في وقت سابق الأربعاء، أنه جرى توقيع اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار بين حكومة الأردن وصندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشاريع في الأردن، وتشمل الاتفاقية 75 مليون دولار دعما للموازنة العامة، وتمويل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.