أوقفت مجموعة كبيرة من شركات الطيران، منها دلتا ويونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز، الرحلات المباشرة إلى إسرائيل.

وكانت دلتا قد قالت في وقت سابق إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 15 نوفمبر وأميركان إيرلاينز حتى الرابع من ديسمبر.

وقالت دلتا التي مقرها في جورجيا اليوم إنه تم تعليق الحجوزات في وقت سابق من الشهر الجاري للرحلات الجوية بين مطار بن غوريون في تل أبيب والمطارات في أتلانتا وبوسطن.

وأضافت دلتا أن جميع الرحلات الجوية بين هذه الأسواق سيتم إلغاؤها اعتبارا من أول نوفمبر.