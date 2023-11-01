وتحاول المملكة، جذب السياح والاستثمار بالقطاعات غير النفطية، في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وفي تحليل لوكالة فرانس برس، تم استعراض أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتصبح لاعباً أساسياً في الرياضة:

الرياضات الشتوية

اختيرت السعودية التي أغلب أراضيها صحراوية وتصل درجات الحرارة في الصيف الى 50 درجة مئوية، في اكتوبر الماضي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029 على أراضيها في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

وسيتم تنظيم هذه المسابقة الشتوية لـ"نيوم" التي لا تزال قيد الإنشاء في صحراء تروجينا الجبلية.

وبعدها بخمس سنوات، تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية، التي تعتبر بمثابة حدث أولمبي مصغَّر متعدد الرياضات.

وكان وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أكد في مقابلة مع فرانس برس في اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى".

فورمولا واحد

استضافت المملكة في عام 2021 للمرة الأولى، جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر، وهي واحدة من أربع جوائز كبرى تقام في منطقة الخليج هذا العام.

كرة القدم

شهدت الأندية السعودية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، موجة شراء غير عادية هذا العام، بدءاً بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي لمدة عامين ونصف مقابل 400 مليون يورو.

فتح التعاقد مع رونالدو الأبواب على مصراعيها، مع انضمام كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 2022، إلى اتحاد جدة، ورحيل النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الهلال، وشق مجموعة من النجوم الآخرين في أواخر مسيرتهم الاحترافية لطريقهم نحو الدوري السعودي.

في اكتوبر 2021، اشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية نادي نيوكاسل الإنجليزي، في خطوة أثارت احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم علم السعودية أمام ستاد سانت جيمس بارك في شمال شرق إنجلترا.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت نتائج نيوكاسل، ونجح في التواجد بين الاربعة الكبار في الدوري الانجليزي، وحجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، تستضيف المملكة كأس العالم للأندية في نهاية ديسمبر المقبل في جدّة، بالإضافة إلى كأس آسيا 2027، وهي الآن بروفة للعرس العالمي.

كما تسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026.

الغولف

بدّل الاستثمار السعودي وجه رياضة الغولف الاحترافية، بعد اطلاق دوري "LIV Golf" بجوائز بلغت 25 مليون دولار لكل بطولة، والذي تنافس مع جولة "PGA" الأميركية.

وبعد سلسلة من الدعاوى القضائية، تم الإعلان عن اندماج بين البطولتين في يونيو.

حقق الدوري الوليد نجاحاً أولياً، وأقيمت إحدى جولات الدوري الذي ينظم على ملاعب محدودة وبصيغة فريدة لأول مرة في السعودية، بمشاركة أقطاب اللعبة مثل الأسترالي كاميرون سميث، والأميركي داستن جونسون، في ملعب خارج مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر.

وحصد جونسون أكبر المستفيدين نحو 35 مليون دولار من إجمالي أموال الجوائز في الموسم الافتتاحي.

الملاكمة

عندما فاز بطل العالم للوزن الثقيل، الانجليزي تايسون فيوري، على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرانسيس نغانو، السبت، في مباراة استعراضية، كان هذا النزال رفيع المستوى الأحدث الذي تستضيفه المملكة.

في أغسطس الماضي، استضافت السعودية بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، بين الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني أنتوني جوشوا.

وكان جوشوا شارك سابقاً في 2019، في مباراة فاز فيها على الاميركي اندي رويز، في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

كرة المضرب

تقام نهائيات بطولة الجيل المقبل "Next Gen" في كرة المضرب، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في سن الـ21 وما دون خلال العام، في جدة في ديسمبر المقبل.

وورد أيضًا أن السعودية كانت المرشح الأوفر حظًا هذا العام لاستضافة نهائيات بطولة "WTA" الختامية التي تشهد مشاركة افضل ثماني لاعبات في العالم، قبل اختيار مدينة كانكون المكسيكية، التي تعرضت لانتقادات كبيرة من اللاعبات المشاركات بسبب سوء أرضية الملعب.

كريكيت

في العام الماضي، شرعت أرامكو السعودية، في رعاية الأحداث الكبرى التي ينظمها مجلس الكريكيت الدولي، بينها بطولة اليوم الواحد للرجال والسيدات، وكأس العالم T20.

رالي

انطلق رالي دكار 2023 في 31 ديسمبر للمرة الرابعة من السعودية.

وبدأ تنظيمه في المملكة عام 2020.

سباقات الخيول

بدأت السعودية بتنظيم كأس السعودية لسباقات الخيول مع جائزة قدرها 20 مليون دولار، وهي الأغلى في العالم.

وأقيمت ثالث نسخة العام الماضي. وأحرز جوادان مملوكان للسعودية النسختين الاخيرتين.