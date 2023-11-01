يأتي التوقيع في أعقاب زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله إلى الإمارات في إطار جولة خليجية تشمل أيضا البحرين وقطر.

وبحسب "بترا"، فإن الاتفاقية تشمل 75 مليون دولار دعما للموازنة العامة في الأردن، وتمويل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.

وشهدت زيارة الملك عبدالله، أيضا توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء المتعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.

كما تم توقيع مذكرة ثالثة بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار.