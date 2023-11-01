ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وسجلت كوريا الجنوبية أيضًا فائضًا تجاريًا قدره 1.64 مليار دولار في أكتوبر، مسجلة فائضا للشهر الخامس على التوالي. وانخفضت الواردات بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 53.4 مليار دولار الشهر الماضي.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 19.8 بالمئة خلال هذه الفترة، ما دفع الصادرات الكلية. ويمثل هذا نموا على أساس سنوي لمدة 16 شهرًا متتاليًا.

وزادت صادرات المنتجات المتعلقة بالآلات بنسبة 10.4 بالمئة، مع زيادة صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 5.8 بالمئة.

انخفضت صادرات أشباه الموصلات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الكوري، بنسبة 3.1 بالمئة. ومع ذلك، فإن الانخفاض يمثل الانخفاض الأقل من نوعه منذ أغسطس 2022، مما يثير التفاؤل باحتمال التعافي في المستقبل.

وبحسب الوجهة، وصلت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 10.1 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ لأي أشهر أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن الشحنات الصادرة إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر، انخفضت بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 11 مليار دولار.

وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبي، بانغ مون-كيو: "سجلت الصادرات نموا وحافظت على فائض تجاري على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض والتوتر الأميركي الصيني والصراع بين حماس وإسرائيل وارتفاع أسعار النفط".

وأضاف: "لن ندخر أي جهد حتى تحافظ الصادرات على زخمها التصاعدي حتى نهاية العام الجاري."

وقال إن الحكومة ستواصل بذل الجهود لمنع المخاطر المحتملة الأخرى، بما في ذلك منع القيود التي تفرضها الصين على صادرات الغرافيت من التأثير سلبا على الصادرات الكورية.

هذا وقد سجلت الصادرات انخفاضًا على أساس سنوي منذ أكتوبر 2022 حتى سبتمبر وسط تشديد نقدي قوي من قبل الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.