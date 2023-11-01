ولم يجدد الكونسورتيوم الذي تقوده توتال إنرجيز ويضم إيني الإيطالية وقطر للطاقة عن تجديد رخصة التنقيب في المربع 4 التي انتهت في 22 أكتوبر.

وأكمل الكونسورتيوم - الذي كان يضم في السابق شركة نوفاتيك الروسية قبل أن تشتري حصتها شركة قطر للطاقة- عمليات الحفر الاستكشافية في المربع 4 عام 2020 لكنه لم يجد كمية مجدية تجاريا من الهيدروكربونات في ذلك الوقت.

وكان أمام التحالف حتى 22 أكتوبر لتقرير ما إذا كان سيواصل المرحلة الثانية.

وقال المصدران إن لبنان يعتزم طرح المنطقة خلال جولة التراخيص المقبلة لكنهما لم يذكرا موعدا.

وتقدم الكونسورتيوم نفسه الشهر الماضي بطلب لجولة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المربعين 8 و10 بالمياه اللبنانية.