وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش متجها إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

ولم يبد صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أي إشارة على النية في تغيير النطاق المستهدف الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعهم الذي يستمر ليومين. ومن المنتظر صدور القرار الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.

وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت واحدا بالمئة، مع ارتفاع سهم غلاكسو سميث كلاين 1.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.

وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.