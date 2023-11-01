وارتفعت الأسهم بما يصل إلى 137.80 ريال (36.73 دولار) في التعاملات المبكرة بالبورصة السعودية.

وكانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهماً عادياً تمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة، وتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.

وتم تخصيص 90 بالمئة من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات و10 بالمئة للمستثمرين الأفراد.

كما تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بواقع 106 ريال سعودي للسهم الواحد في شهر اكتوبر 2023؛ مما يعني أن حجم الطرح يعادل حوالي 2.5 مليار ريال سعودي (678.4 مليون دولار).

وبلغت قيمة دفتر طلبات 182.4 مليار ريال سعودي (48.6 مليار دولار) اثناء عملية بناء سجل الأوامر لتغطي الاكتتاب على الأسهم المطروحة بحوالي 72 مرة.