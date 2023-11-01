وجاءت أرباح البنوك الكويتية مدفوعة بشكل أساسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.

إذ عكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة.

واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 52.8 بالمئة من أرباح القطاع، فيما استحوذت البنوك الاسلامية على 47.2 بالمئة، وجاء ترتيب البنوك كالتالي:

بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 461.53 مليون دينار (1.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبنسبة نمو سنوية بلغت 124.3 بالمئة مقارنة بـ 205.77 مليون دينار (665 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2022. بنك الكويت الوطني بأرباح بلغت 431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2 بالمئة مقارنة بـ 374.23 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2022. البنك التجاري الكويتي بـ 99.13 مليون دينار ( 320.3 مليون دولار) وبنسبة نمو بلغت 139 بالمئة على أساس سنوي. بنك بوبيان بـ 61.1 مليون دينار (197.4 مليون دولار) وبنسبة نمو سنوية بلغت 26 بالمئة. بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت 53.83 مليون دينار (174 مليون دولار) وبنسبة نمو سنوية بلغت 17.7 بالمئة.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 بنسبة 25.8 بالمئة لتصل الى 2.91 مليار دينار ( 9.4 مليار دولار) مقارنة بـ 2.3 مليار دينار ( 7.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.

وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايردات التشغيلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى، تلاه بنك الكويت الوطني وبنك برقان وبنك بوبيان، ومن ثم بنك الخليج.

أما بالنسبة للأصول، فقد بلغ اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 119.19 مليار دينار (385 مليار دولار) بنسبة نمو 17.2 بالمئة عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022.