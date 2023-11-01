وقالت شركة شل بتروليوم، الذراع الدولية لشركة شل، إن من المتوقع إتمام البيع في الربع الرابع من 2024 بما يعتمد على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وفي يونيو، قالت شركة شل بتروليوم إنها ستنسحب من باكستان ببيع حصتها البالغة 77 بالمئة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت شركة شل عدة إعلانات تتعلق بعملياتها العالمية وبعد أن تكبدت شركة شل باكستان خسائر في عام 2022 بسبب أسعار الصرف وانخفاض قيمة الروبية الباكستانية والمستحقات المتأخرة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية وركود اقتصادي.

ووافي للطاقة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أسياد القابضة وهي شركة لبيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

تتضمن عمليات شل باكستان أكثر من 600 موقع للتنقل وعشرة محطات وقود ومصنع لخلط زيوت التشحيم بالإضافة إلى حصة تبلغ 26 بالمئة في شركة خطوط الأنابيب الباكستانية العربية.