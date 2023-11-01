وحققت المجموعة نموا على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم (حوالي 440 مليون دولار)، ونمواً بنسبة 20 بالمئة في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم (نحو 209 مليون دولار) في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023:

شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، وذلك بفضل التحسُّن المستمر في مستويات الإشغال والحفاظ على النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء عبر محفظة المجموعة.

بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5 بالمئة كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية.

شهدت المجموعة زيادة بنسبة 17 بالمئة في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1,600 عميل جديد.

بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 89 بالمئة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يعكس ما تقدِّمه المجموعة من حلول مبتكرة إلى جانب ارتفاع معدلات رضا العملاء.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4 بالمئة إلى 78 بالمئة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز كفاءة التكلفة، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى تحسين أداء قطاعات أعمالها الأساسية.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم، في ظلّ الأداء الإيجابي والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسّن الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستويات مستقرة لمديونيتها حيث بلغت نسبة القرض إلى قيمة الأصل 14.2 بالمئة، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 7.1 أضعاف، وذلك بفضل الإدارة المالية الحكيمة واستمرار التحوّط من ارتفاع أسعار الفائدة.

النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023: