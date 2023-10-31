كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 1.8 بالمئة إلى 40 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 39.3 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما قفزت أرباح "e&"، خلال الربع الثالث بنسبة 20 بالمئة إلى 3 مليارات درهم مقارنة بأرباح بلغت 2.5 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 3.3 بالمئة إلى 13.4 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 13 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.0 بالمئة، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9 بالمئة، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته51 بالمئة.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3 بالمئة.

وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها e& في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل e& تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ولقد واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات e& في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا".