وأظهر المسح أن أوبك، ضخت 27.90 مليون برميل يوميا، بزيادة 180 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.

وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير.

وقادت نيجيريا ارتفاع الإنتاج في أكتوبر، إذ شهدت انتعاشا في الشحنات التي تعوقها في كثير من الأحيان حوادث سرقة الخام وانعدام الأمن.

وخلص المسح إلى أن أنجولا، صدرت المزيد من الشحنات، وأن إيران، التي عززت الإمدادات على الرغم من العقوبات الأميركية، ضخت أيضا كميات أكبر قليلا.

وأظهر المسح أن إنتاج عشرة أعضاء من أوبك خاضعين لاتفاقات أوبك+ لخفض الإمدادات، زاد 150 ألف برميل يوميا.

وحافظت السعودية ودول خليجية أخرى بقوة، على الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها والتخفيضات الطوعية الإضافية.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات في السوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات إل.إس.إي.جي بشأن الشحنات، ومعلومات من شركات لتتبع الشحنات مثل بترو-لوجيستيكس وكبلر، وأيضا المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات الاستشارات.