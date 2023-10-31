وأضاف أن المنشأة العائمة إنرجيان باور، وهي مورد رئيسي للغاز إلى إسرائيل، استأنفت الإنتاج منذ الجمعة، دون تقديم تفاصيل عن الكميات.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية، قد كشفت أن شركة شيفرون، أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر وتقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

ومع احتدام القتال بين إسرائيل وغزة، قالت مصادر في صناعة الطاقة إن كمية الغاز المصدرة من حقل ليفياثان العملاق الإسرائيلي إلى مصر تقلصت مع إعطاء الأولوية للإمدادات للسوق المحلية لكنها ما زالت قريبة من الحصة المقررة، بحسب رويترز.

وكانت شيفرون قد علقت أنشطتها في منصة "تمار" لاستخراج الغاز الواقعة قبالة السواحل الاسرائيلية في العاشر من أكتوبر، وذلك التزاما بتعليمات الحكومة الاسرائيلية بعد هجوم حركة حماس.

وأوضحت الشركة أنها ستواصل إمداد العملاء في إسرائيل والمنطقة من منصة ليفياثان.