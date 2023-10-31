يذكر أن إيرادات السياحة في الربع الثاني قفزت على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمئة إلى 12.98 مليار دولار.

وكانت الإيرادات ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 بالمئة​​ عن العام السابق ووصلت لمستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات الجائحة وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس.

وتعتمد تركيا على قطاع السياحة كأحد القطاعات المهمة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر مع ارتفاع معدلات التضخم، مع هبوط قياسي لسعر العملة إلى 28.4789 ليرة للدولار اليوم، رغم قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة أكثر من مرة، حتى وصلت إلى 35 بالمئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام، و3.25 بالمئة العام المقبل، فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.

وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير".

وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2 بالمئة.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.