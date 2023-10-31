وحافظت الشركة البريطانية على أرباحها عند 7.27 سنتًا للسهم ومددت برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، تاركة سياسة التوزيع الخاصة بها دون تغيير.

وانخفضت أسهمها 5.4 بالمئة بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش، مقارنة بانخفاض 1.25 بالمئة في مؤشر قطاع شركات الطاقة الأوروبية.

قامت شركة "BP" بشطب 540 مليون دولار في هذا الربع الخاصة بمشاريع طاقة الرياح البحرية قبالة سواحل نيويورك بعد أن رفض المسؤولون طلبًا بشروط أفضل تعكس ما أشارت إليه BP باسم "الضغوط التضخمية وتأخيرات التصاريح".

كما جنبت شركة Equinor النرويجية، شريكة BP في مشاريع طاقة الرياح، مخصصات بقيمة 300 مليون دولار يوم الجمعة.

قال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بي بي، موراي أوشينكلوس، لرويترز: "طرحت نيويورك خطة من 10 نقاط، مما سيساعد على المضي قدمًا في هذه المشاريع... سنبحث في ذلك مع شريكنا إكوينور ونقرر ما نفعله في المستقبل".

ودفعت شركة BP لشركة Equinor النرويجية، نحو 1.1 مليار دولار في عام 2020 مقابل حصة 50 بالمئة في مشروع تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية Empire and Beacon التي تبلغ طاقتها المجمعة 3.3 غيغاوات، وهي قادرة على تشغيل مليوني منزل.

وسجلت شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأسبوع الماضي انخفاضات حادة على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث مع تراجع أسعار الطاقة. وستعلن شركة شل عن نتائجها الخميس المقبل.

وقال أوشينكلوس لرويترز إن الشركة ستظل ملتزمة باستراتيجيتها بعد أول نتائج منذ تنحي برنارد لوني عن منصبه كرئيس تنفيذي في 12 سبتمبر لفشله في الكشف بشكل كامل عن تفاصيل العلاقات الشخصية السابقة مع زملائه.

وبلغ صافي الدخل المعدل للربع الثالث بلغ 3.3 مليار دولار، منخفضًا بنحو 60 بالمئة، من 8.15 مليار دولار الذي تم تسجيله في الربع المماثل من العام السابق، عندما ارتفعت أرباح شركات الطاقة الكبرى إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وقد جاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين البالغة 4 مليارات دولار.

ومع ذلك، كان هذا الرقم أعلى من أرباح الشركة البالغة 2.6 مليار دولار التي أعلنت عنها في الأشهر الثلاثة السابقة بسبب ارتفاع إنتاج النفط والغاز، وهوامش التكرير القوية، وانخفاض صيانة المصافي و"نتيجة قوية للغاية لتجارة النفط"، لكن تسويق الغاز الطبيعي وتداوله كانا منخفضين.

وقال أوشينكلوس إن ضعف أرباح تجارة الغاز بعد ربعين من الأرباح "الاستثنائية" يرجع إلى "قلة التقلبات" في السوق.

وقال: "كانت أسعار الغاز ثابتة بالفعل مع تزايد المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا... والشركات التجارية تجني الأموال من التقلبات".

وتتوقع شركة بريتيش بتروليوم إنفاقًا رأسماليًا قدره 16 مليار دولار هذا العام، وهو الحد الأدنى لنطاقها المحدد الذي يتراوح بين 16 و18 مليار دولار، وتتوقع أيضًا هوامش من قطاع التكرير "أقل بكثير" في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.