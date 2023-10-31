وبحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر، بسبب استمرار التضخم المرتفع، في حين نما الاقتصاد الفرنسي 0.1 في الربع الثالث.

وصعد قطاعا العقارات والكيماويات بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

لكن قطاع الطاقة كان الأسوأ أداء بسبب انخفاض سهم BP "بي.بي" 4.2 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات المحللين.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 2.4 بالمئة، بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 بالمئة في سيمنس المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقا سيمنس إيه.جي بهدف دعم الميزانية العمومية. وانخفض سهم‭‭ ‬‬سيمنس إيه.جي 0.2 بالمئة.