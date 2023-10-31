وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.53 بالمئة عند 30858.85 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 بالمئة.

وسجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.65 بالمئة ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا. وصعد مؤشر القطاع المصرفي 2.21 بالمئة.

ومن شأن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ومنحنى العائد الأكثر حدة تحسين توقعات العوائد من الإقراض والاستثمار.

ودعم بنك اليابان مستثمري الأسهم من خلال جعل النقطة المرجعية لسقف عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند واحد بالمئة بدلا من الحد الأقصى الثابت.

وأنهى المؤشر نيكي الجلسة الصباحية منخفضا 0.15 بالمئة بعد أن أشار تقرير لصحيفة نيكي إلى أن البنك المركزي يدرس رفع سقف العائد. وجاء إعلان بنك اليابان في ختام فترة الراحة منتصف اليوم.

وظلت أسهم التكنولوجيا تشكل عائقا أمام المؤشر نيكي إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي تراجعت خلال الليل، كما تراجع سهم باناسونيك بسبب أرباح مخيبة للآمال.

وتسبب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق في أكبر الخسائر للمؤشر نيكي بواقع 50 نقطة إذ تراجع السهم 4.67 بالمئة.

وسجل سهم باناسونيك أكبر الخسائر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي حتى الآن إذ هوى 8.91 بالمئة بعد خفض توقعات الأرباح في وحدة بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 178 وتراجع 45 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.