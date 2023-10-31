وأعلنت تسجيل أرباح تشغيل بناء على التكلفة الحالية للإمدادات بلغت 1.33 مليار يورو (1.41 مليار دولار) للفترة من يوليو إلى أكتوبر، بانخفاض 62 بالمئة على أساس سنوي.

كما انخفض صافي الدخل بناء على التكلفة الحالية للإمدادات 64 بالمئة إلى 431 مليون يورو.

وكان المحللون توقعوا أن تبلغ أرباح التشغيل على أساس التكلفة الحالية للإمدادات 1.49 مليار يورو، وصافي الدخل على الأساس نفسه 657 مليون يورو.

وانزلق قسم المواد الكيميائية في OMV، والذي تستهدف الشركة أن يكون محرك النمو بها مع سعيها للابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب للتلوث، إلى المنطقة الحمراء في الربع الثالث.

وسجل قسم الكيماويات والمواد الأولية، خسائر تشغيلية قبل احتساب البنود الخاصة بلغت 11 مليون يورو، مقارنة مع أرباح بلغت 214 مليون يورو قبل عام.

وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض أسعار النفط والغاز، إلى انخفاض الأرباح التشغيلية لقسم الطاقة 68 بالمئة لتصل إلى 942 مليون يورو.