وعلى العكس، ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 4.5 بالمئة إلى 717.6 مليون ريال مقارنة بإيرادات بلغت 687 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال هذه الفترة على أساس سنوي، إلى ارتفع صافي تكاليف التمويل بنحو 34 مليون ريال سعودي للفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إضافة التمويل طويل الأجل إلى سجلات الشركة المالية للشركة وذلك بعد إتمام عملية الاندماج مع الشركة الأم "رحى الصافي للأغذية".

كما انخفضت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث بنسبة 14.9 بالمئة إلى 54 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 63.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 4.3 بالمئة إلى 248.1 مليون ريال مقارنة بإيرادات بلغت 237.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت شركة المطاحن الأولى سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى العوامل التالية: