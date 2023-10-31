وأوضح بايدن أنه اتخذ هذه الخطوة بسبب "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا من جانب كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا.

وأرجع الأمر بالنسبة للنيجر والجابون، إلى الإخفاق في وضع الأساس، أو تحقيق تقدم مستمر باتجاه حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.

وقال بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، "رغم التواصل المكثف بين الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر وأوغندا، فقد أخفقت هذه الدول في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن عدم امتثالها لمعايير الأهلية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وأضاف بايدن، أنه يعتزم إنهاء اعتبار هذه البلدان دولا مستفيدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب قانون النمو والفرص، بداية من الأول من يناير 2024.

وتابع أنه سيواصل تقييم ما إذا كانت هذه الدول ستستوفي متطلبات الأهلية الخاصة بالبرنامج.

ويتيح قانون أجوا، الذي تم إطلاقه عام 2000، للصادرات من البلدان المؤهلة، إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.

ومن المقرر أن ينتهي أجله في سبتمبر 2025، إلا أن مناقشات تجري بالفعل حول ما إذا كان سيتم تمديده وإلى متى.