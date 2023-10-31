وقالت الهيئة العام للإحصاء السعودية، "وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها هيئة الإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفاضا بنسبة 4.5 بالمئة، خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك مقارنة بالربع المماثل من عام 2022.

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 بالمئة، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 بالمئة.

وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في وضع جيد.

وأوضح الجدعان، في تصريحات أدلى بها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، أن السعودية تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وقال إن الربع الثاني شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، متوقعاً أن يبلغ النمو بنهاية العام نحو 6 بالمئة وأن يكون النمو حول هذا المستوى في العام المقبل.

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا

بحسب بيانات الهيئة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 بالمئة، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 بالمئة في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 0.1 بالمئة على أساس ربعي.