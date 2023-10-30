وذكر ميشوستين، أنه سيُسمح لكيانات من قائمة تضم 25 دولة، بفتح حسابات مصرفية في روسيا، ووضع ودائع عبر إجراء مبسط.

وأضاف في بيان "خلق ظروف ملائمة أكثر للشركات ورجال الأعمال الأجانب جزء مهم من الجهود المنهجية التي تبذلها الحكومة لتحقيق السيادة المالية في إطار تنفيذ مجموعة الأهداف الوطنية التي حددها رئيسنا".

وأوضح البيان، أن الإجراءات ستنطبق على 25 دولة "صديقة"، من بينها الصين والهند والبرازيل والسعودية وتركيا وقازاخستان وروسيا البيضاء.

وتعرف موسكو الدول "غير الصديقة"، بأنها تلك التي وافقت على مجموعة من العقوبات الاقتصادية بقيادة الغرب، ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.