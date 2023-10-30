وقالت الشركة في بيان لها، الاثنين، إنه في الربع الثالث من العام سجلت صافي ربح قدره 545.44 مليار وون (402 مليون دولار)، بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 959.3 مليار وون (حوالي 710 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال متحدث باسم "إس-أويل": "أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن هوامش التكرير، مما دفع الأرباح الربع سنوية إلى أعلى".

بالإضافة إلى ذلك، تسببت أعمال الصيانة في بعض مصافي التكرير الآسيوية في نقص الإمدادات في الربع الثالث. وأضاف أن مبيعات وقود الطائرات والبنزين قفزت بسبب زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الصيفية.

وقفزت أرباح التشغيل بنسبة 68 بالمئة إلى 858.88 مليار وون (حوالي 640 مليون دولار) في الربع الثالث من 511.66 مليار وون (حوالي 380 مليون دولار) في العام الماضي. لكن المبيعات انخفضت بنسبة 19% إلى 8.99 تريليونات وون (6.67 مليار دولار) من 11.12 تريليون وون (8.2 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، انخفض صافي الدخل بنسبة 58% ليصل إلى 788.33 مليار وون من 1.87 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 60 بالمئة إلى 1.41 تريليون وون (1.05 مليار دولار) من 3.56 تريليونات وون (2.64 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة. وانخفضت المبيعات بنسبة 19 بالمئة إلى 25.99 تريليون وون (19.3 مليار دولار) من 31.85 تريليون وون.

يشار إلى أن شركة إس أويل مملوكة بنسبة 63.4 بالمئة لشركة أرامكو السعودية.