وارتفع الإنتاج المحلي لشركة صناعة السيارات اليابانية، والذي يمثل ما يزيد قليلاً عن ثلث السيارات التي أنتجتها خلال الشهر، بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق، مما عوض انخفاضًا بنسبة 3.6 بالمئة في الإنتاج الخارجي.

أعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات عن قفزة بنسبة 11.6 بالمئة في مبيعاتها العالمية خلال سبتمبر إلى 921 ألف و308 سيارة.

وتعتبر أرقام المبيعات والإنتاج رقمًا قياسيًا لهذا الشهر.

وباعت تويوتا أكثر من 7.5 مليون سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتشمل الأرقام علامتها التجارية الفاخرة لكزس.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 20.5 بالمئة في سبتمبر، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 14 بالمئة وارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 18.1 بالمئة.

وفي المقابل، انخفض الإنتاج والمبيعات في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام في سبتمبر، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، أعلنت شركة تويوتا عن انخفاض في الإنتاج بنسبة 7 بالمئة تقريبًا، على الرغم من أنها أعلنت عن ارتفاع طفيف في المبيعات على أساس سنوي.