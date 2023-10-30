كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 9.1 بالمئة إلى 54.6 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 50 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترة على أساس سنوي إلى نقاط أهمها:

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4.55 مليار ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 4.04 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 510 مليون ريال سعودي.

ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.28 مليار ريال سعودي نتيجةً لاستمرار "stc" بالاستثمار في مجالات جديدة وفق استراتيجية الشركة المعتمدة وما يترتب على هذا التوسع من ارتفاع المصاريف التشغيلية خاصة في مرحلة التشغيل الأولي للشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات.

ارتفاع صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,09 مليار ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1,29 مليار ريال سعودي.

وارتفعت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث بنسبة 38.5 بالمئة إلى 4.9 مليار ريال مقارنة بأرباح بلغت 3.54 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 11 بالمئة إلى 18.1 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 16.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.79 مليار ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.45 مليار ريال سعودي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال سعودي.

تسجيل إجمالي الإيرادات الأُخرى بمبلغ 992 مليون ريال سعودي مقارنة بمصاريف بلغت 681 مليون ريال سعودي.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت مجموعة "روشن"، مذكرة تفاهم واتفاقية مع مجموعة "stc"، لتوفير أفضل الحلول الرقمية في مجال البنية التحتية، وتعزيز تطبيقات المدن الذكية في مشاريع روشن، وذلك على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض.

وبموجب مذكرة التفاهم، تبحث مجموعة "روشن" ومجموعة "stc"، فرص التعاون في مجال دمج حلول الاتصالات وتقنيات المعلومات الحديثة في مجتمعات "روشن"، ويشمل ذلك بناء أبراج شبكة الجيل الخامس (5G) وحلول المنازل والمدن الذكية، إضافة إلى تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT).