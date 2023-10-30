وسجلت "الدار" أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بقيمة 3 مليارات درهم (820 مليون دولار) بارتفاع يعادل 41 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت إيرادات بـ 9.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بارتفاع نحو 21 بالمئة، وبلغت قيمة الأرباح الإجمالية خلال الفترة نحو 4 مليارات درهم.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للمجموعة في الربع الثالث 2023:

مستوى قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مما أدى لتحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعا جديدا منذ بداية العام وحتى تاريخه.

بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في الإمارات الذين مثلوا 60 بالمئة (10.3 مليار درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

الأداء القوي يعكس استمرار جاذبية مشاريع الدار، وبروز أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، والتي من المتوقع أن تزداد مع إطلاق أول مشاريع الدار التطويرية خلال شهر أكتوبر في دبي ورأس الخمية.

أعلنت الدار مؤخرا عن أول مشروع لها في دبي - جنان من الدار - ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العام في 31 أكتوبر.

نمو قوي من العمليات الاعتيادية في محفظة الدخل المتكرر مدفوعا بقوة الأداء التشغيلي وأداء الاستحواذات الأخيرة فاق التوقعات مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الربح.

مركز سيولة قوي للشركة مع احتفاظها بـ 3.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليارات درهم.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، إن "أبوظبي تشهد نموا غير مسبوقا مدعوما باقتصاد مرن وبيئة تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار، ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لتحقيق مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر ودخول أسواق محلية مجاورة مثل دبي ورأس الخمية."

كما علق الرئيس التنفيذي للمجموعة، طلال الذيابي على النتائج قائلا: "تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعبا رائدا في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريع التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث".

وأضاف قائلا: "يؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفية والإقامة.. وتواصل عقاراتنا الاستثمارية ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخير عبر قطاعات المكاتب والتجزئة الضيافة، ونتطلع للمزيد من التقدم هذا العام لمواصلة النمو المتسارع في المنطقة وخارجها".