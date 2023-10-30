ساهم أداء "بروج" القوي في الإنتاج وتحقيقها لأهدافها في إدارة التكاليف وتحسين الإيرادات من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق البولي أوليفينات المليئة بالتحديات.

وقالت الشركة في بيان إن برنامج "بروج" لتعزيز القيمة استطاع تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) المحددة لعام 2023 بأكمله.

وبهذه المناسبة، قال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تمكنت شركة بروج من تحقيق نتائج مالية وأداء تشغيلي قوي خلال الربع الجاري، حيث نجحنا في تحقيق نمو في حجم المبيعات من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية التي تمتلكها الشركة على المستوى العالمي. وتلتزم بروج بمواصلة تحقيق نتائج إيجابية لـ "برنامج تعزيز القيمة" الذي تنفذه الشركة لإدارة التكاليف، حيث تمكنا من تجاوز مستهدفات هذا البرنامج خلال تسعة أشهر في 2023 وسنقوم برفع مستهدفات هذا البرنامج لمستوى جديد. وتواصل الشركة تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية. وقد أظهرت "بروج" مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيّدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق. وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) خلال الربع الثالث".

وتماشياً مع ما أعلنته الشركة سابقاً، تعتزم "بروج" الوفاء بتعهدها بتوزيعات أرباح قيمتها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) وقدرها 15.9 فلس للسهم الواحد خلال السنة المالية 2023، مما يعني أن عائد السهم حالياً من توزيع الارباح 6.3 بالمئة.

أبرز النتائج لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بانخفاض قدره 11 بالمئة على أساس سنوي.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة نسبتها 22 بالمئة على أساس ربع سنوي، مدعومةً بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16 بالمئة. وعلى أساس سنوي، انخفض صافي الربح بنسبة 9 بالمئة.

رغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثالث لبعض الضغوطات نتيجة انخفاض الأسعار في السوق، حققت "بروج" هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40 بالمئة، بزيادة قدرها 3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

كان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية حيث بلغ 97 بالمئة، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15 بالمئة على أساس ربع سنوي. وقد تم تخفيف الضغوطات الناتجة عن الضعف العام في السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، ومن خلال أحجام المبيعات الجيدة نتيجة أداء العمليات القوي.

وتضمنت أحجام الإنتاج العالية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 38 بالمئة من إجمالي مبيعات حلولها ذات القيمة المضافة لقطاع البنية التحتية، وهو ما يمثُل ميزة تنافسية فريدة لمنتجات "بروج".

أبرز النتائج لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

حقق حجم مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 نمواً بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليون طن، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) مع بلوغ الأرباح المُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

سجّلت الشركة صافي ربح في الفترة ذاتها بقيمة 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار)، متأثراً بالانخفاض الملحوظ على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع مقارنة بالمستويات الاستثنائية العالية في عام 2022، وقد تم تعويضه جزئياً بنمو حجم المبيعات الإضافية.

أداء تشغيلي قوي وشبكة عالمية للمبيعات والتوزيع توفر أحجام مبيعات عالية

حققت شركة "بروج"، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، معدلات إنتاجية عالية بلغت 104 بالمئة في إنتاج البولي إيثيلين و109 بالمئة في إنتاج البولي بروبيلين خلال الربع الثالث من عام 2023.

وبفضل أداء منشآتها التصنيعية المتطورة في الرويس، والتي تعد من أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم، وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها، وقوة علامتها التجارية وتواجدها عبر أسواق المبيعات الاستراتيجية، تمكنت الشركة من رفع أحجام المبيعات بكفاءة عالية. وقد ساهم ذلك في تحقيق حجم مبيعات بلغ 1,395 كيلو طن في الربع الثالث – مما يمثّل زيادةً قدرها 16 بالمئة على أساس ربع سنوي و4 بالمئة على أساس سنوي. وقد خفف هذا النمو المرتفع في حجم المبيعات جزئياً من حدة تداعيات الانخفاض المحقق بنسبة 14 بالمئة في متوسط أسعار بيع منتجات البولي أوليفين خلال هذه الفترة.

أداء متميز لبرنامج تعزيز القيمة، بعدما حقق أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 420 مليون دولار

يواصل برنامج "بروج" لتعزيز القيمة نجاحه في تحقيق أهدافه في رفع كفاءة التكاليف وتحسين الإيرادات، وقد تخطى البرنامج هدفه المنشود بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) محققاً أثراً مالياً على أساس سنوي بلغ 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار) منذ بداية عام 2023.

تسعى الشركة حالياً إلى تحقيق هدف أعلى قدره 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) للبرنامج للتخفيف من الانخفاض الحاد في الأسعار في السوق الحالية المليئة بالتحديات.

ويُعد هذا البرنامج واحداً من أكثر البرامج النوعية طموحاً في تحسين الإيرادات وتحقيق وفورات في التكلفة على مستوى القطاع، إذ نجح في تحقيق أثر إيجابي في نمو الإيرادات رغم التحديات، معززاً بذلك مكانة "بروج" كشركة رائدة مقارنة بمثيلاتها من الشركات الإقليمية والدولية.

تحقيق عوائد للمساهمين، مدعومة بخطط ومشاريع رفع القدرات التصنيعية والاستثمارات المستمرة في رفع الكفاءة التشغيلية

تواصل "بروج" المضي قدماً نحو رفع طاقتها الإنتاجية من البولي إيثيلين بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال مشروع "بروج 4" الذي يتم بناؤه حالياً من قبل المساهمين الرئيسيين في الشركة وهما "أدنوك" و"بورياليس". وسيخضع مصنع بروج 3 بالإضافة الى عمليات تزويد المواد الأولية المرتبطة به لأعمال صيانة شاملة مخطط لها في عام 2024، مما سيؤدي إلى تأثير إجمالي على القدرة الإنتاجية للشركة بنحو 500 كيلو طن. وتنسجم عملية الصيانة هذه مع النهج الصارم الذي تتبناه الشركة في صيانة منشآتها لتحقيق أعلى درجات الموثوقية والاعتمادية، مما يساهم في تعزيز الجوّدة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، وهي ميزات تنافسية لطالما تفردت بها الشركة عن غيرها.

تركيز مستمر على ابتكار المنتجات الجديدة التي تدعم أهداف الاستدامة

تواصل "بروج" تقدمها في تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة والتي تركز في صميمها على الابتكار وعقد الشراكات لإرساء أسس الاقتصاد الدائري.

وخلال الربع الثالث وعلى هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، وقّعت "بروج" اتفاقية مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لاستكشاف الفرص المتاحة لتبني أفضل الممارسات في إدارة وجمع وفرز البوليمرات المستهلكة وإعادة تدويرها ميكانيكياً. كما تواصل بروج تقدمها أيضاً نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة وتعزيز جهودها في عمليات إزالة الكربون من خلال إطلاق مبادرات للاستفادة من قدراتها الابتكارية وحلولها لتعزيز كفاءة التشغيل الكهربائي في قطاعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وهي من القطاعات سريعة النمو وذات الإمكانات الواعدة في المستقبل.

التوقّعات المستقبلية

لا تزال أسواق البولي أوليفينات بصورة عامة تواجه بعض التحديات، حيث من المتوقع أن تستمر تغيرات الأسعار ضمن نطاق ضيّق خلال الربع الأخير من العام 2023.

وتظل "بروج" في وضع جيد للحفاظ على علاواتها السعرية خلال الدورة بفضل قدرتها على الحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية ومتميزة من حيث التكلفة ووفورات الحجم من خلال إدارة أحد أكبر مجمعات البولي أوليفينات المتكاملة في العالم، واستخدام تقنية ® Borstarالمتقدمة من بورياليس، إضافة إلى مكانتها الرائدة في قطاعات الأسواق الرئيسية المتنامية والمستدامة.

وتتوقّع إدارة "بروج" تحقيق المزيد من المكاسب من برنامج تعزيز القيمة خلال الربع الأخير من العام 2023.