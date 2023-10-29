وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة بقيادة سهم شركة لومي لتأجير السيارات الذي صعد 3.6 بالمئة بينما أغلق سهم اتحاد عذيب للاتصالات مرتفعا 2.1 بالمئة.

كما صعد سهم الاتصالات السعودية 2.2 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 6.4 بالمئة، وهو أكبر مكسب له خلال يوم واحد منذ نوفمبر 2020 بعد الكشف عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الثالث.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة بعد أن قفز سهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة الإسلامية 8.8 بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي له منذ ما يقرب من ثماني سنوات بفضل أرباح الربع الثالث.

وأعلن البنك صافي أرباح للربع الثالث 486.4 مليون ريال (133.61 مليون دولار)، ارتفاعا من 331.3 مليون قبل عام.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم أبو قير للأسمدة الذي هوى 6.5 بالمئة.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت من اتساع رقعة الصراع في غزة قائلا إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى "قنبلة موقوتة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن حصيلة القتلى في القطاع ارتفعت إلى 8005، منهم 3324 قاصرا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 20242.